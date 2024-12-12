Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Alman Yatırımcılara Çağrı

Nijerya'dan Almanya'ya Yatırım Çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin yenilenebilir enerji, genç emek gücü ve sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla Alman iş dünyasına çağrıda bulundu.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Tinubu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği basın toplantısında Nijerya'ya yönelik ticari işbirlikleri konusundaki kararlılığını vurguladı. Nijerya'nın mevcut ekonomik reformlarının yabancı yatırımlar için destekleyici bir ortam yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

Karşılıklı Faydalar İçin İşbirliği

Tinubu, Alman iş insanlarına seslenerek, Nijerya'nın mevcut anlaşmaları hayata geçirmeye ve iki ülke arasında daha verimli bir işbirliği gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Bu anlaşmaların her iki ülkeye de yarar sağlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda, hükümetinin iş dünyasındaki sıralamaları iyileştirme çabalarını ve karşılıklı refah için yeni çerçeveler oluşturma hedeflerini ortaya koydu. "İlişkileri güçlendirmeyi ve iki ülke için tatmin edici bir ortaklık kurmayı planlıyoruz," diyen Tinubu, insanlar arası ilişkilerle birlikte hükümetten hükümete fırsatları ve refahı kolaylaştıracağının altını çizdi.

Almanya ile Ticari İlişkiler

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Nijerya'nın Almanya'nın Sahra Altı Afrika üzerindeki en büyük ikinci ticaret ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı. Steinmeier, her iki ülkenin ilişkilerini derinleştirebileceğini belirterek, Alman işletmelerinin Nijerya ile olan yatırım ilişkilerinde bir iyileşme gözlemlediklerini ifade etti. "Nijerya'nın Almanya'nın Sahra Altı Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olmasından mutluluk duyuyoruz," dedi.