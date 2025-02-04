Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi

Nijerya İşçi Sendikası Protestoyu Erteleme Kararı Aldı

Nijerya İşçi Kongresi (NLC), ülkede artan hayat pahalılığı ve Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından onaylanan telekomünikasyon tarifelerindeki %50'lik artış nedeniyle planladığı protestoyu erteledi.

Görüşmeler Sonrası Erteleme

Federal Hükümet ile NLC arasında, Hükümet Sekreteri George Akume başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, protestonun ertelenmesi kararlaştırıldı. NLC Başkanı Joe Ajaero, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, hükümetle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını vurguladı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Açıklamaya göre, hükümet ve NLC, telekomünikasyon tarifesindeki %50'lik zammın geri çekilmesi için bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu nedenle ülke genelinde düzenlenmesi planlanan protestoların ertelendiği bildirildi.

Hayat Pahalılığına Dikkat Çekildi

Ajaero, alınan yanlış kararların ülkedeki hayat pahalılığını artırdığını belirterek, "Zaten insanlar zor şartlar altında yaşıyor ve hükümet bir şey yapamıyor. Telekomünikasyon tarifelerine zam yapmak durumu daha da kötüleştirecek." dedi.

Geçen hafta Nijerya İletişim Komisyonu, telekomünikasyon tarifelerine yapılan %50'lik zammı onaylamıştı. NLC, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tarifelerin dar gelirli vatandaşları olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak bu zammın iptal edilmesi gerektiğini ifade etmişti.