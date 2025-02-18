Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:43
Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Benue eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya kaynaklarının bildirdiğine göre, dün kimliği belirsiz kişiler tarafından Benue'ye bağlı Kwanda bölgesinde düzenlenen saldırı sonucunda, pek çok kişi de yaralanmış durumda.

Ülkede Güvenlik Sorunları

Nijerya, son dönemde çeşitli bölgelerinde silahlı çeteler ve terör örgütleri olan Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi grupların saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede insan kaçırma suçunun yasal cezası idam olmasına rağmen, fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olayları sıkça yaşanmakta.

Silahlı kişiler genellikle Nijerya'nın kuzey bölgelerinde bulunan köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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