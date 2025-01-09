Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde 10 Milyon Fidan Dikilecek

Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde Büyük Ağaçlandırma Projesi

Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Nijerya, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atıyor. Kaduna eyaletinde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında, 4 yıl içinde 10 milyon fidan toprakla buluşacak.

Kaduna Eyaleti Çevre Komiseri Açıklamada Bulundu

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaduna Eyaleti Çevre Komiseri Abubakar Buba, bu büyük ağaçlandırma programıyla eyaletin karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Buba, "İklim değişikliğinin en büyük sorunları arasında karbon emisyonları ve sera gazları yer alıyor. Karbondioksidi emen en etkili araç ise ağaçlardır." diye konuştu.

Başarıyla Gerçekleştirilen Önceki Proje

Geçen yıl eyalet yönetimi, 1,7 milyon fidanı başarıyla dikti. Bu yıl ise, "Daha Yeşil, Daha Temiz Kaduna" programı çerçevesinde, yerel halktan fidan dikimine katkıda bulunmalarını isteyen Buba, ağaçların şehirlerde, banliyölerde ve köylerde büyüyüp gelişmesi için bakım yapılmasını da talep etti.

Yeşillendirme Kampanyaları Yaygınlaşıyor

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele eden birçok Afrika ülkesi, son yıllarda kuraklık ve çölleşmenin önüne geçmek amacıyla yeşillendirme kampanyaları düzenliyor. Kaduna eyaletinin bu projesi, bu mücadelenin bir parçası olarak dikkate alınıyor.