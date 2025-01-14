Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde Silahlı Çetelerle Barış Anlaşması İmzalandı

Nijerya'nın Kaduna Eyaletinde Barış Süreci Başlatıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaleti hükümeti, 10 yılı aşkın süredir süren şiddeti sona erdirmek hedefiyle silahlı çetelerle barış anlaşması imzaladı. Hafta sonu gerçekleşen diyalog toplantısında, eyalet hükümeti ve silahlı çete üyeleri arasında bir uzlaşma sağlandı.

Barış ve Uzlaşma Komitesi Kuruldu

Anlaşma kapsamında, Barış ve Uzlaşma Komitesi oluşturularak, devam eden sorunların çözümü için hükümet yetkilileri, toplum liderleri ve silahlı çete üyeleri bir araya getirildi. Silahlarını bırakan çete üyeleri, topluma yeniden entegre olmak istediklerini ifade ettiler.

Çete Üyelerinden Barış Çağrısı

Silah bırakan çete üyelerinden İbrahim Bokolo, diğer üyelere barış girişimini destekleme ve süreci tehlikeye atabilecek eylemlerden vazgeçme çağrısında bulundu. Bu barış sürecinin koordinatorü Zubairu AbdulRauf, yapılan girişimin, diyalog ve anlayışın en karmaşık çatışmaları bile çözebileceğini belirtti.

Uygulama Diğer Bölgelere de Yayılabilir

AbdulRauf, bu barış modelinin başka bölgelerde de uygulanabileceğini vurguladı. Nijerya, uzun zamandır silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kuzeybatı Nijerya'da Artan Güvenlik Sorunları

Nijerya'nın kuzeybatısı, son yıllarda silahlı grupların artan saldırılarının odağı oldu. Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasında meydana gelen saldırılarda yaklaşık 615 bin kişi hayatını kaybetti. Bu süre zarfında kuzeybatıda 200 binden fazla ölümle en fazla can kaybının yaşandığı bölge oldu.