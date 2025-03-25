Nijerya Ordusu, 19 Kaçak Petrol Tesisini Kapatma Operasyonu Gerçekleştirdi

Nijerya'da düzenlenen operasyon sonucunda 19 kaçak petrol tesisi kapatıldı, 12 kaçakçı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:53
Nijerya Ordusu, 19 Kaçak Petrol Tesisini Kapatma Operasyonu Gerçekleştirdi

Nijerya Ordusu Kaçak Petrol Tesislerine Göz Açtırmıyor

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yasadışı yollarla faaliyet gösteren 19 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı. Bu son operasyon, Nijerya Ordusu'nun petrol hırsızlığına karşı aldığı sıkı tedbirlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Operasyon Detayları

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, 17-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 138 bin litre petrol ürününe el konulurken, petrol taşıyan tankerler ve 9 tekne de ele geçirildi.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülke ekonomisine ciddi zararlar vermekte. Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, 2023 yılı içerisinde artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yapılan saldırılar nedeniyle 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu ifade etti.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya, yaklaşık 37 milyar varil petrol rezervi ile dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor ve bu rezervler, dünya petrol rezervlerinin %3,1'ini oluşturuyor. Nijerya, ham petrol üretiminde de dünya genelinde ilk 15 ülke arasında bulunmaktadır.

Delta Bölgesindeki Tehditler

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesi'nde, silahlı grupların petrol alanlarını hedef alan sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları sıkça yaşanmakta. Bu durum, hem yerel halkı hem de Nijerya'nın petrol endüstrisini tehdit eden önemli bir sorun oluşturmaktadır.

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