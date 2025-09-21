Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

Sokoto eyaletinde Sabon Birni bölgesinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:21
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Tekne Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Sokoto eyaletindeki Sabon Birni bölgesinde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay ve Yetkili Açıklaması

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, kazanın nehirde meydana geldiğini, teknenin hem yolcu hem de aşırı yük taşıdığını belirtti. Rufai, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Rufai ayrıca çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktararak, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Geniş Çerçeve: Artan Tekne Kazaları

Nijerya'da son aylarda sık sık yaşanan tekne kazalarında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyindeki üç eyalette ağustos-eylül döneminde meydana gelen kazalarda 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmelerin ardından Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek
2
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi
4
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor
5
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı
6
Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"
7
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü