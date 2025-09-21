Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

Nijerya'nın Sokoto Eyaletinde Tekne Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Sokoto eyaletindeki Sabon Birni bölgesinde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay ve Yetkili Açıklaması

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, kazanın nehirde meydana geldiğini, teknenin hem yolcu hem de aşırı yük taşıdığını belirtti. Rufai, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Rufai ayrıca çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktararak, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Geniş Çerçeve: Artan Tekne Kazaları

Nijerya'da son aylarda sık sık yaşanan tekne kazalarında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyindeki üç eyalette ağustos-eylül döneminde meydana gelen kazalarda 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmelerin ardından Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.