Nijerya ve Brezilya Tarımda İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Nijerya ile Brezilya Arasında Tarımsal İşbirliği

Nijerya ile Brezilya, tarım işletmeciliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. İki ülke, gübre üretimi, hibrit tohum teknolojisi ve tarımsal finansman alanlarında özel sektör gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

G20 Zirvesinde Tarihi Anlaşma

Nijerya Devlet Başkanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, anlaşma Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde imzalandı. Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı ile Brezilya'nın Fundacao Getulio Vargas Vakfı (FGV) arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, tarım alanındaki işbirliğini derinleştiriyor.

İmzalar Atıldı

Mutabakat zaptına, Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Daimi Sekreteri Temitope Fashedemi ile FGV Başkanı Carlos Ivan Simonsen Leal imza attı. Fashedemi, imza töreninde, bu ortaklığın Brezilya'nın Nijerya'nın dinamik tarım sektörüne daha fazla entegrasyonunu sağlama potansiyeline dikkat çekti.

Stratejik İşbirliği Projesi

Bu mutabakat, Brezilya'nın tropikal tarım konusundaki uzmanlığını Nijerya’ya aktararak iki ülke arasındaki en büyük uluslararası tarım teknoloji transferi girişimlerinden biri olan Yeşil İnisiyatif Projesi (GIP) için yeni bir stratejik işbirliği aşaması sunuyor.

Öngörülen Yatırımlar

Gelecek beş yıl içinde Nijerya'nın 774 bölgesinde tarım işletmelerinin teknik ve finansal kaynaklarla desteklenmesi planlanıyor. Bu bağlamda, gübre üretimi, hibrit tohum teknolojisi ve tarımsal finansman gibi özel sektör projelerinin toplamda 4,3 milyar dolarlık yatırım çekmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.