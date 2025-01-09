Nijerya ve Çin, Enerji ve Güvenlik Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor

Nijerya ve Çin, enerji, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:19
Nijerya ve Çin, Enerji ve Güvenlik Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor

Nijerya ve Çin'den Güçlü İşbirliği Adımı

Nijerya ve Çin, enerji, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Bu önemli gelişme, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında duyuruldu.

Görüşmelerde Öne Çıkan Başlıklar

Nijerya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tuggar'ın Vang ile olan görüşmelerinde enerji, güvenlik ve ekonomi konularında işbirliğini artırma kararı aldıklarını ifade ettiği belirtildi. Tuggar, ayrıca bölgesel güvenlik sorunlarına yönelik ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

Döviz Takas Anlaşması ve Destek Mesajları

Bakan Vang, Nijerya'nın mevcut döviz takası anlaşmasını genişletme talebini "olumlu bir şekilde değerlendireceklerini" belirtti. Vang, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenlik konularında da Çin'in BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'nde Afrika'nın lehine oy kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Uzun Vadeli İstikrar Vurgusu

Vang, Nijerya'nın bölgedeki ülkeleri harekete geçirme çabalarına destek vereceklerini de ifade etti. "Afrika ile çalışarak güvensizlik sorunlarını ele alacak ve kalkınma yoluyla uzun vadeli istikrarı sağlayacağız," diyen Vang, Çin'in Afrika'ya kalkınma ve güvenlik konularındaki desteğini sürdüreceğini önemle yineledi.

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