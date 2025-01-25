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Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Kaya Bakkalbaşı'nı Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:35
Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı Atandı

Nikaragua Büyükelçiliğine Yeni Atama

Türkiye Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçiliğine yeni bir isim atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile gerçekleştirilen bu atama, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nuri Kaya Bakkalbaşı Kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Nuri Kaya Bakkalbaşı artık Nikaragua Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapacak. Bu atama, Türk dış politikasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Atama ile ilgili detaylar ve Bakkalbaşı'nın kariyerine dair daha fazla bilgi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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