Niksar'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü jandarma personelini yaraladı, kovalamaca sonrası yakalandı

Niksar'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Çamiçi'de başlayan kovalamaca ilçe merkezinde sonlandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından ilçe merkezinde yakalandı.

İddiaya göre, Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Çamiçi yaylasında yol kontrolü yapıldığı sırada 60 ACH 844 plakalı otomobil sürücüsü E.T. (18) ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

Sürücü kaçarken yol kontrolünde görevli Jandarma Uzman Çavuş Y. K.’ya çarparak yaraladı. Ekipler tarafından başlatılan yakalama çalışmaları sonrası sürücü E.T., ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kovalamaca anı ve yakalama süreci, araç içi kamerasına yansıdı. Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan jandarma personeli Y.K.’nın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Sürücünün ise ehliyeti bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

