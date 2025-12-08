DOLAR
Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Benzersiz Şarkılar' Konseriyle Büyüledi

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde 'Benzersiz Şarkılar' konseriyle Nazım Hikmet Kültürevi'ni doldurdu; Muazzez Abacı anıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:59
Gecede sanat ve duygular bir aradaydı

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde sahneye çıktığı 'Benzersiz Şarkılar' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlendi ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonda, konseri izleyenler arasında Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de yer aldı.

Gece boyunca koro ve solistler, Türk Sanat Müziği'nin geniş repertuvarından seçilen eserlerle beğeni topladı. Hafızalara kazınan parçalar arasında 'Şarkılar Söyle O Sahillerde', 'Çok Yaşa Sen Ayşe', 'Güle Sorma O Bilmez', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Bir Dalda İki Kiraz' ve 'Bir Gün Bana Geleceksin Yıllardan Sonra' yer aldı. Eserlerin akışında, saz sanatçılarının gerçekleştirdiği ud, kanun, kemençe ve keman taksimleri salon tarafından coşkuyla karşılandı.

Konserde duygusal anlar da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Abacı sahnede anıldı; Abacı ile özdeşleşen 'Vurgun Sayılır' eseri, salonu dolduran seyircilerin de katılımıyla hep bir ağızdan söylendi ve salonda büyük bir duygu yoğunluğu oluştu.

Programın sonunda izleyicilerden tam not alan performansın ardından Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu adına Şef Filiz Başıbüyük'e çiçek takdim edildi. Konser, güçlü icralar, coşkulu alkışlar ve anma dolu bir atmosferle sona erdi.

