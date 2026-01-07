Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir Emeklilerle Buluştu: 'Nilüfer Her Yerde' Çağrısı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle buluştu; ilk yardım eğitimi ve 'Nilüfer Her Yerde' uygulamasıyla katılım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:11
Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir Emeklilerle Buluştu: 'Nilüfer Her Yerde' Çağrısı

Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir emeklilerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek emeklilerin talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda, kent yönetiminde ortak aklın ve katılımcı demokrasinin önemi vurgulandı.

Etkinlik ve katılımcılar

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimine katılan Başkan Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy eşlik etti. Eğitmen Nurcan Güven tarafından verilen eğitimi takip eden Özdemir, program sonrasında emeklilerle sohbet ederek soruları yanıtladı.

Başkan Özdemir, hayati öneme sahip eğitimlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti ve emeklilerin görüş ile taleplerinin yönetime yol gösterdiğini söyledi.

Katılımcı demokrasi ve teknoloji vurgusu

Nilüfer’i toplumun tüm kesimleriyle birlikte yönettiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Vatandaşların yönetime daha aktif katılımını sağlamak amacıyla teknolojiden yararlanıldığını dile getiren Özdemir, vatandaşlara uygulama kullanım çağrısında bulundu: "Nilüfer Her Yerde mobil uygulamasını kullanmanızı rica ediyorum. Bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilir, kente dair görüş ve önerilerinizi bizlere hızlı bir şekilde iletebilirsiniz".

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER KENT KONSEYİ EMEKLİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER KENT KONSEYİ EMEKLİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK EMEKLİLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ. BAŞKAN ÖZDEMİR, KENT YÖNETİMİNDE ORTAK AKLIN ÖNEMİNE VURGU YAPARAK, "NİLÜFER HER YERDE" MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN AKTİF KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER KENT KONSEYİ EMEKLİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir Emeklilerle Buluştu: 'Nilüfer Her Yerde' Çağrısı
2
Gençler Sordu: Başkan Dursun ve Usta Gazeteciler Sultangazi'de Yanıtladı
3
İnegöl'de 'Sahnede Festival Var' Tiyatro Festivali Başladı
4
Kötekli ve Yeniköy'e 502 milyon 28 bin TL'lik yatırım
5
Başkan Yüceer'den 'Basın Evi' Sözü: Tekirdağ'da Gazetecilerle Buluşma
6
Türkiye'de 7 Yaygın Vitamin Eksikliği ve Alınacak Önlemler
7
Kocaeli Büyükşehir'den 2025'te 46 bin hastaya ambulans nakil hizmeti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları