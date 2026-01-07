Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir Emeklilerle Buluştu: 'Nilüfer Her Yerde' Çağrısı

Nilüfer'de Başkan Şadi Özdemir emeklilerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek emeklilerin talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda, kent yönetiminde ortak aklın ve katılımcı demokrasinin önemi vurgulandı.

Etkinlik ve katılımcılar

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimine katılan Başkan Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy eşlik etti. Eğitmen Nurcan Güven tarafından verilen eğitimi takip eden Özdemir, program sonrasında emeklilerle sohbet ederek soruları yanıtladı.

Başkan Özdemir, hayati öneme sahip eğitimlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti ve emeklilerin görüş ile taleplerinin yönetime yol gösterdiğini söyledi.

Katılımcı demokrasi ve teknoloji vurgusu

Nilüfer’i toplumun tüm kesimleriyle birlikte yönettiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Vatandaşların yönetime daha aktif katılımını sağlamak amacıyla teknolojiden yararlanıldığını dile getiren Özdemir, vatandaşlara uygulama kullanım çağrısında bulundu: "Nilüfer Her Yerde mobil uygulamasını kullanmanızı rica ediyorum. Bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilir, kente dair görüş ve önerilerinizi bizlere hızlı bir şekilde iletebilirsiniz".

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER KENT KONSEYİ EMEKLİLER MECLİSİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK EMEKLİLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ. BAŞKAN ÖZDEMİR, KENT YÖNETİMİNDE ORTAK AKLIN ÖNEMİNE VURGU YAPARAK, "NİLÜFER HER YERDE" MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN AKTİF KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.