Nilüfer'de Çocuklar Animasyon Atölyesinde Dijital Tasarımla Tanıştı

Pancar Deposu'nda 'Karakterde Form ve Hareketi Çözümleme Atölyesi' gerçekleşti

Nilüfer Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında Pancar Deposu'nda düzenlenen 'Karakterde Form ve Hareketi Çözümleme Atölyesi', çocukları dijital tasarım ve animasyonun temelleriyle buluşturdu.

Atölye, 9-12 yaş grubundaki katılımcılar için hazırlandı ve Eğitmen Duygu Deniz Bilgin yönetiminde gerçekleştirildi. Program, çocukların yaratıcı yeteneklerini dijital araçlarla bütünleştirmeyi hedefledi.

Katılımcılara, geometrik formları kullanarak karakter tasarımı yapma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca hareket ve ritim çalışmalarıyla karakterlerin canlandırılmasına yönelik temel kavramlar aktarıldı. Eğitim kapsamında 2D ve 3D animasyon için gereken eskiz teknikleri ile ağırlık merkezi ve denge prensipleri gibi temel konular ele alındı.

Çocuklar atölye boyunca Sketchbook programını kullanarak tablet ve tablet kalemleriyle uygulamalı çalışmalar yaptı; böylece teorik bilgileri pratikle pekiştirme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi, ara tatilleri verimli ve öğretici kılmak amacıyla benzer etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor ve çocukların dijital sanatla erken yaşta tanışmasını destekliyor.

