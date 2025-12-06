Nilüfer'de Gönüllülük Buluşması: 'Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş' Başladı

Nilüfer'de gönüllülük ve dayanışma buluşması

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü "Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş" temasıyla iki günlük bir programla kutluyor. Etkinliklerin açılışı, Karaman Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi; aynı zamanda Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin kuruluş yıl dönümü de bu programda kutlandı.

Açılışta güçlü katılım

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"adalet, dayanışmanın örgütlü haliyle var olur"

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de gönüllülüğün ve örgütlü yurttaşlığın köklü bir kültüre dönüştüğünü vurguladı. Özdemir, etkinlik temasının önemine değinerek şunları söyledi: "Biliyoruz ki adalet sadece mahkeme salonlarında aranmaz. Adalet; gönüllünün sorumluluk duygusuyla, yurttaşın cesaretiyle ve dayanışmanın örgütlü haliyle var olur."

Başkan Özdemir ayrıca belediyenin sivil toplumla ilişkisine dair, "Sivil toplumu güçlendirmek, demokrasiyi güçlendirmektir. Yıllardır sivil katılımı artırmak ve gönüllülüğün güvenle var olduğu bir kent oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nilüfer modeli Türkiye’ye referans oluyor"

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin 13 yıllık çalışmalarına da değinen Özdemir, projenin ülke çapında bir model haline geldiğini aktardı. Başkan Şadi Özdemir şöyle konuştu: "13 yıl önce bir ihtiyaç olarak başladığımız bu yolda, bugüne kadar 37 binden fazla etkinliğe ev sahipliği yaptık ve 580 bin katılımcıya kapılarımızı açtık. Şu an hizmetlerimizden 469 sivil toplum kuruluşu faydalanıyor ve memnuniyet oranı yüzde 97’ye yaklaşıyor. Şişli’den Bornova’ya, Muratpaşa’dan Kadıköy’e kadar pek çok belediye, demokratik katılımı kurumsallaştıran ‘Nilüfer Modeli’ni örnek alıyor."

Gönüllülük: görünmez köprü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel etkinlikte gönüllülük kültürünü Bursa’nın insanları birbirine bağlayan bir köprüsü olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Adalet olmadan ortak yaşamı güçlendirmek mümkün değildir. Bizler Bursa’da dayanışmanın büyüdüğü, kapsayıcılığın temel ilke olduğu adil bir yerel yönetim anlayışını birlikte var ediyoruz."

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise yoğun katılımın ilçedeki sivil toplumun gücünü gösterdiğini belirterek, etkinlik boyunca toplumsal adalet üzerine fikir alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Panel ve atölyeler programı

Açılış konuşmalarının ardından program, "Toplumsal Adalet İçin Gönüllü Direniş" başlıklı panelle sürdü. Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın’ın yönettiği oturumda; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden Hakan Ataman, Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan Av. Gökçiçek Ayata, Alternatif Yaşam Derneği’nden Ercan Tutal ve gazeteci Hazal Sipahi görüş ve deneyimlerini paylaştı.

İlk gün, Planet Müzik Kulübü’nün konseriyle sona erdi. Etkinlikler, 6 Aralık Cumartesi günü Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek eş zamanlı atölye çalışmaları ve panellerle devam edecek.

