DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Nilüfer’de Kar Mesaisi: Bursa’da Yollar Açılıyor

Nilüfer Belediyesi, aralık ayı sonundaki kar yağışına karşı Kadriye, Üçpınar ve Güngören’de yolları ve meydanları temizleyerek ulaşımı koruyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:13
Nilüfer’de Kar Mesaisi: Bursa’da Yollar Açılıyor

Nilüfer’de kar mesaisi

Bursa genelinde aralık ayının son günlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı Nilüfer Belediyesi ekipleri harekete geçti. Özellikle ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yoğunlaşan yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yollar ve meydanlar temizlendi.

Yüksek kesimlerde öncelik ulaşım

Aralık ayının sonuna yaklaşırken Bursa’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Nilüfer’in yüksek kesimlerinde de kendini hissettirdi. Yağışın başlamasıyla birlikte muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Nilüfer Belediyesi, karla mücadele ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Kar yağışının özellikle etkili olduğu Kadriye, Üçpınar ve Güngören mahallelerinde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle yolları kardan temizledi. Vatandaşların günlük yaşamının ve ulaşımın kesintiye uğramaması adına yürütülen çalışmalarda, sadece ana yollar değil, mahalle meydanları da ulaşıma açık hale getirildi.

Hızlı müdahale sayesinde yüksek kesimlerdeki mahallelerde hayat normal seyrinde devam etti. Ekipler, gün içinde devam etmesi beklenen yağışlara karşı aralıksız çalışmalarını sürdürecek.

BURSA GENELİNDE ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞINA KARŞI NİLÜFER...

BURSA GENELİNDE ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞINA KARŞI NİLÜFER BELEDİYESİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.

BURSA GENELİNDE ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞINA KARŞI NİLÜFER...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Rüzgarı: 10 Ton Hamsi Dağıtıldı
3
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
4
Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Dolup Taştı
5
Diyarbakır'da 6 Yaşındaki İbrahim Efe'den Ambulans Duyarlılığı
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti