AKİB, Avrupa’daki Kayserili İş İnsanlarını Tek Çatıda Topluyor

AKİB, kurumsal yapısı ve vizyoner yaklaşımıyla Avrupa’daki Kayserili iş insanlarını temsil ediyor; üyelik başvuruları www.ak-ib.com üzerinden alınıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:34
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) kurumsal yapısı, vizyoner yaklaşımı ve geniş temsil gücüyle Avrupa’nın en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Birlik, Avrupa’da faaliyet gösteren Kayserili iş insanlarını aynı çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Güçlü temsil ve şeffaf işleyiş

AKİB, doğrudan dernek bünyesinde yatırım veya ticari faaliyet yürütmemekle birlikte, birlik çatısı altında yer alan iş insanlarının kendi kurdukları şirketler üzerinden yatırımlarını hayata geçirmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve profesyonel işleyiş ilkeleri doğrultusunda uygulanıyor.

Birlik bugün Avrupa’daki en büyük Kayseri diasporasını temsil eden yapılardan biri olarak yaklaşık 400 bin Kayserilinin sesi olma misyonunu üstlenmiş durumda.

Üyelik kriterleri

Üyelik başvuruları yönetim kurulunun çoğunluk onayı ile kabul ediliyor. Ana yönetimde görev almak isteyen adaylar için ise ek kriterler uygulanıyor: adayların Avrupa’da oturum iznine sahip olmaları veya Avrupa’da aktif bir şirkete sahip olmaları ve aynı zamanda delege statüsünde bulunmaları zorunlu.

Başvuru ve katılım çağrısı

AKİB, hem yurt içinde hem de yurt dışında devlet büyükleri ve resmi kurumlar tarafından kabul gören saygın bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Birliğe katılmak isteyen iş insanları, başvurularını www.ak-ib.com adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.

AKİB yetkilileri, adaylara dayanışma kültürünü benimsemeleri, kurumsal vizyona katkı sunmaya hazır olmaları ve aktif katılım göstermelerini tavsiye ediyor. Ali Hızar başkanlığındaki birlik, Avrupa’daki Kayserili iş dünyasının gücünü nitelikli ve vizyon sahibi üyelerle artırmayı hedefliyor.

