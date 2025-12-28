BAL-GÖÇ 20. Olağan Genel Kurulu'nda Usulsüzlük İddiaları

Tartışmalı seçim süreci ve Vatansever'in çekilme kararı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)’ün 20. Olağan Genel Kurulu, tartışmalı bir seçim sürecine sahne oldu. Dernek üyesi Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, seçimlerin şaibeli ve organize usulsüzlüklerle yürütüldüğünü iddia ederek adaylıktan çekildi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği 20. Olağan kurulu, bazı üyelerin aidat yatırmalarına rağmen oy kullanmalarının engellendiği iddialarıyla tartışmalı bir başlangıç yaptı. İlerleyen saatlerde adaylardan Prof. Dr. Fahriye Vatansever, mevcut yönetimi demokratik olmayan ve hukuksuz uygulamalarla suçlayarak adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Vatansever, açıklamasında salon kayıtlarındaki tutarsızlıklara dikkat çekti ve şu iddiaları paylaştı:

21 Aralık’ta yapılan ilk oturumda 2 bin119 kişi olarak tutanak altına alınan hazirun listesi, 28 Aralık’taki seçim gününde hiçbir şeffaf açıklama yapılmadan 2 bin 500 kişiye çıkarılmıştır. Bu artış hileli ve adaletsizdir. Bu artış, manipülasyonun ve organize müdahalenin açık göstergesidir. Aidatını ödediği halde üyeler hazirun listelerine alınmamıştır. Aidatını ödeyen delegeler keyfi gerekçelerle salona alınmamış, Yüzlerce üyemiz yaşlı, kadın, genç demeden yağmur ve soğuk altında saatlerce dışarıda bekletilmiştir. Yaşananlar bir seçim değil, Masa başında kurgulanmış bir senaryodur. Ve biz bu senaryonun figüranı olmayı reddettik. Bu hileli düzene ortak olmadık. Bu adaletsizliğe susarak meşruiyet kazandırmadık. Hakkı yok sayanların karşısında durmayı seçtik. İradesi gasp edilenlerin sesi olmayı görev bildik. BAL-GÖÇ, Balkan göçmenlerini temsil etmeyen, Balkanlarla bağı olmayan anlayışlar eliyle yönetilemez. Balkan göçmenlerinin iradesi, bu iradeye ait olmayan yapılar tarafından belirlenemez. BAL-GÖÇ Balkan göçmenlerinindir ve Balkan göçmenlerinin iradesi gasp edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bugün yaşanan bu utanç verici tabloyu bizlere dayatmaya çalışanlarla ne yol yürürüz ne de bu anlayışla yan yana dururuz. Çünkü BAL-GÖÇ, masa başı hesapların değil; Balkan göçmenlerinin alın terinin, hafızasının ve onurunun adıdır. BAL-GÖÇ bizim için sadece bir dernek değildir. BAL-GÖÇ bir davadır, bir kimliktir, bir hafızadır. Kurulan her cümle, verilen her mücadele; göçle yoğrulmuş binlerce insanın emeği, acısı ve onurudur. Bizi susturabileceklerini sananlara sesleniyoruz. Balkan göçmenleri susturulamaz. Mücadelemiz bitmedi. Bugün değilse, yarın Yine, yeniden, omuz omuza var olacağız. Çünkü biz yalnızca Balkanlardan göç etmedik; O acıyla, o onurla büyüdük. Ve şimdi, bu çatıdan kimse bizi silemez. Susmayacağız ve BAL-GÖÇ’e yakışan onurumuzla davamıza devam edeceğiz.

Vatansever'in açıklaması, genel kurul sürecine ilişkin ağır eleştiriler içeriyor ve dernek içinde tartışmalara yol açtı.

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BAL-GÖÇ)’ÜN 20. OLAĞAN GENEL KURULU, TARTIŞMALI BİR SEÇİM SÜRECİNE SAHNE OLDU. DERNEK ÜYESİ PROF. DR. FAHRİYE VATANSEVER AĞCA, SEÇİMLERİN DERNEK TARİHİNİN "EN ŞAİBELİ VE EN ORGANİZE USULSÜZLÜKLERLE YÜRÜTÜLEN" SÜRECİ OLDUĞUNU BELİRTEREK YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ.