DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

BAL-GÖÇ 20. Olağan Genel Kurulu'nda Usulsüzlük İddiaları

BAL-GÖÇ 20. Olağan Genel Kurulu'nda seçimlerde şaibe ve organize usulsüzlük iddiaları gündeme geldi; Prof. Dr. Fahriye Vatansever adaylıktan çekildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:58
BAL-GÖÇ 20. Olağan Genel Kurulu'nda Usulsüzlük İddiaları

BAL-GÖÇ 20. Olağan Genel Kurulu'nda Usulsüzlük İddiaları

Tartışmalı seçim süreci ve Vatansever'in çekilme kararı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)’ün 20. Olağan Genel Kurulu, tartışmalı bir seçim sürecine sahne oldu. Dernek üyesi Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, seçimlerin şaibeli ve organize usulsüzlüklerle yürütüldüğünü iddia ederek adaylıktan çekildi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği 20. Olağan kurulu, bazı üyelerin aidat yatırmalarına rağmen oy kullanmalarının engellendiği iddialarıyla tartışmalı bir başlangıç yaptı. İlerleyen saatlerde adaylardan Prof. Dr. Fahriye Vatansever, mevcut yönetimi demokratik olmayan ve hukuksuz uygulamalarla suçlayarak adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Vatansever, açıklamasında salon kayıtlarındaki tutarsızlıklara dikkat çekti ve şu iddiaları paylaştı:

21 Aralık’ta yapılan ilk oturumda 2 bin119 kişi olarak tutanak altına alınan hazirun listesi, 28 Aralık’taki seçim gününde hiçbir şeffaf açıklama yapılmadan 2 bin 500 kişiye çıkarılmıştır. Bu artış hileli ve adaletsizdir. Bu artış, manipülasyonun ve organize müdahalenin açık göstergesidir. Aidatını ödediği halde üyeler hazirun listelerine alınmamıştır. Aidatını ödeyen delegeler keyfi gerekçelerle salona alınmamış, Yüzlerce üyemiz yaşlı, kadın, genç demeden yağmur ve soğuk altında saatlerce dışarıda bekletilmiştir. Yaşananlar bir seçim değil, Masa başında kurgulanmış bir senaryodur. Ve biz bu senaryonun figüranı olmayı reddettik. Bu hileli düzene ortak olmadık. Bu adaletsizliğe susarak meşruiyet kazandırmadık. Hakkı yok sayanların karşısında durmayı seçtik. İradesi gasp edilenlerin sesi olmayı görev bildik. BAL-GÖÇ, Balkan göçmenlerini temsil etmeyen, Balkanlarla bağı olmayan anlayışlar eliyle yönetilemez. Balkan göçmenlerinin iradesi, bu iradeye ait olmayan yapılar tarafından belirlenemez. BAL-GÖÇ Balkan göçmenlerinindir ve Balkan göçmenlerinin iradesi gasp edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bugün yaşanan bu utanç verici tabloyu bizlere dayatmaya çalışanlarla ne yol yürürüz ne de bu anlayışla yan yana dururuz. Çünkü BAL-GÖÇ, masa başı hesapların değil; Balkan göçmenlerinin alın terinin, hafızasının ve onurunun adıdır. BAL-GÖÇ bizim için sadece bir dernek değildir. BAL-GÖÇ bir davadır, bir kimliktir, bir hafızadır. Kurulan her cümle, verilen her mücadele; göçle yoğrulmuş binlerce insanın emeği, acısı ve onurudur. Bizi susturabileceklerini sananlara sesleniyoruz. Balkan göçmenleri susturulamaz. Mücadelemiz bitmedi. Bugün değilse, yarın Yine, yeniden, omuz omuza var olacağız. Çünkü biz yalnızca Balkanlardan göç etmedik; O acıyla, o onurla büyüdük. Ve şimdi, bu çatıdan kimse bizi silemez. Susmayacağız ve BAL-GÖÇ’e yakışan onurumuzla davamıza devam edeceğiz.

Vatansever'in açıklaması, genel kurul sürecine ilişkin ağır eleştiriler içeriyor ve dernek içinde tartışmalara yol açtı.

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BAL-GÖÇ)’ÜN 20. OLAĞAN GENEL KURULU, TARTIŞMALI BİR...

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BAL-GÖÇ)’ÜN 20. OLAĞAN GENEL KURULU, TARTIŞMALI BİR SEÇİM SÜRECİNE SAHNE OLDU. DERNEK ÜYESİ PROF. DR. FAHRİYE VATANSEVER AĞCA, SEÇİMLERİN DERNEK TARİHİNİN "EN ŞAİBELİ VE EN ORGANİZE USULSÜZLÜKLERLE YÜRÜTÜLEN" SÜRECİ OLDUĞUNU BELİRTEREK YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ.

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (BAL-GÖÇ)’ÜN 20. OLAĞAN GENEL KURULU, TARTIŞMALI BİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu: Genç Yazılımcılardan Dijital Çözümler
2
Mersin Büyükşehir’e TS ISO 10002 Belgesi: Vatandaş Memnuniyeti Tescillendi
3
Büyükgöz, Yıkım Kararı Alan Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle Toplandı
4
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
5
Yeni Yılda Mışıl Mışıl Uyku: 7 Etkili Öneri
6
Bitlis’te 7 Aylık Bebek İçin Seferberlik — Kardan Kapanan Yol Açıldı
7
Tarsus’ta 27 Aralık’ta Helva İkramı ile Şehitler Anıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti