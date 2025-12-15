Nilüfer'de 'Ustalara Saygı' konserleri başladı

2Saz 1Ses projesi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açılışını yaptı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 2Saz 1Ses projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Ustalara Saygı' konser serisinin ilki, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Gecede, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri keman, saz ve vokalin uyumlu birleşimiyle sunuldu. Sahneyi paylaşan isimler arasında Ozan Sari (keman) ve Mahmut Cemal Sari (saz) yer aldı; performansa gecenin konuk sanatçısı Salih Taşkın vokaliyle eşlik etti.

Konser repertuvarı, Türkiye'nin farklı yörelerinden izler taşıyan parçalardan oluştu. Sanatçılar, aralarında "Haydar Haydar", "Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum", "Üç Güzel Oturmuş", "Söğüt’ün Erenleri", "İnce Mehmet Türküsü" ve "Gemi Kalkar Sulara Akar" gibi değerli eserlerin bulunduğu seçkiyi seslendirdi.

Konseri ilgiyle takip edenler arasında Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Gülver Deniz ve Ali Sezgin de vardı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Deniz ve Sezgin, sanatçıları tebrik ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik, ustaların mirasını yeni yorumlarla buluşturma hedefiyle düzenlenen serinin açılış niteliğinde gerçekleştirilmiş olup, Nilüfer'de kültür ve sanat programlarının devam edeceği bildirildi.

