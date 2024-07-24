Nimet Özdemir İYİ Parti'den İstifa Etti

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Parti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Özdemir, açıklamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi.

İlkelerimden Vazgeçmeyeceğim

Özdemir, siyasi kariyerinin başlangıç noktasını ve benimsediği değerler için verdiği mücadeleyi vurgulayarak, "Gönül bağımı kopardığım için ayrıldım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Vekili Olmanın Bilincindeyim

İstanbul Milletvekili, "Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil, tüm Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim" şeklinde konuştu. Ayrıca, seçim yarışı sırasında özellikle yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocukları, engelliler ve sahipsiz hayvanlar için mücadele edeceğini belirtti.

Öncelikli Hedefler

Özdemir, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak adına belirlediği dört başlık ve daha fazlası için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. "Benim için önemli olan, değerlerimden vazgeçmeden bunları savunmak. Beni destekleyenleri utandırmamaya çalışacağım" diye ekledi.

Nimet Özdemir'in İYİ Parti'den ayrılmasıyla birlikte, partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.