Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

Nisan Ayında Memur Alımları Başladı

Türkiye'de kamu sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday için müjdeli haberler geliyor. İŞKUR üzerinden başvuruların yapılabileceği devlet memurluğu alım şartları ve tarihleri netlik kazandı. Ülke genelinde başlayan bu alımlar, Nisan ve Mayıs aylarında da devam edecek. İşte detaylar...

KPSS Puanıyla Memur Olma Fırsatı

Nisan ayı itibarıyla birçok kamu kurumu, KPSS puanı 50 ve üzeri olan adaylara memur olma imkânı sunuyor. Belediyelerden üniversitelere, özel idarelerden büyükşehir belediyelerine kadar pek çok alım yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için kaçırılmaması gereken bu fırsatların tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor!

Rekor Memur Alım İlanları!

2025 yılının Nisan ayı, kamuya personel alımları açısından oldukça hareketli geçecek. KPSS sınavından 50, 55, 60 ve 65 gibi düşük puanlar alan adaylar için adeta bir piyango niteliği taşıyan bu alımlar, farklı eğitim seviyelerindeki bireylere umut kaynağı olacak.

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?

İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanlara göre, 50 ve üzeri KPSS puanıyla memur alımı gerçekleştirilecek bazı kurumlar ve son başvuru tarihleri şöyle:

Erzincan Otlukbeli Belediyesi (Memur): Son Başvuru 18.04.2025

Ordu Akkuş Belediyesi (Memur): Son Başvuru 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru): Son Başvuru 18.04.2025

Muğla Dalaman Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 16.04.2025

Giresun Eynesil Belediyesi (Memur): Son Başvuru 17.04.2025

Kastamonu Şenpazar Belediyesi (Memur): Son Başvuru 18.04.2025

Şırnak Şenoba Belediyesi (Memur): Son Başvuru 17.04.2025

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi (Zabıta Memuru): Son Başvuru 02.05.2025

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri): Son Başvuru 18.04.2025

Manisa Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur): Son Başvuru 18.04.2025

Niğde Bor Belediyesi (Memur): Son Başvuru 09.05.2025

Trabzon Sürmene Belediyesi (Memur): Son Başvuru 02.05.2025

Çanakkale Belediyesi (Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri): Son Başvuru 09.05.2025

Konya Cihanbeyli Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 07.05.2025

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 09.05.2025

Karabük Safranbolu Belediyesi (Zabıta Memuru): Son Başvuru 09.05.2025

Afyonkarahisar Belediyesi (İtfaiye Eri ve Memur): Son Başvuru 16.05.2025

Bingöl Adaklı Belediyesi (Memur): Son Başvuru 23.05.2025

Alım Yapılan Kadrolar

Adaylar, aşağıdaki kadrolar için başvuruda bulunabilecek:

Memur (Farklı Branşlarda)

Mühendis

Şehir Plancısı

Veteriner Hekim

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri

Tekniker

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Şoför

Eğitmen

Mimar

Şehir ve Bölge Plancısı

Tahsildar

Bilgisayar İşletmeni

Hemşire

Başvuru Şartları

Kamu kurumlarının personel alım ilanlarına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

İlgili KPSS puan türünden belirtilen taban puanı almış olmak.

puan türünden belirtilen taban puanı almış olmak. Başvurulan kadro için gerekli eğitim düzeyinden mezun olmak.

İlanda belirtilen özel belge, sertifika veya deneyim şartlarını sağlamak.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Kamu kurumlarının personel alım ilanlarına başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresi olan İŞKUR resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.