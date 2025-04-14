Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

Nisan Ayında Memur Alımları Başladı
Türkiye'de kamu sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday için müjdeli haberler geliyor. İŞKUR üzerinden başvuruların yapılabileceği devlet memurluğu alım şartları ve tarihleri netlik kazandı. Ülke genelinde başlayan bu alımlar, Nisan ve Mayıs aylarında da devam edecek. İşte detaylar...
KPSS Puanıyla Memur Olma Fırsatı
Nisan ayı itibarıyla birçok kamu kurumu, KPSS puanı 50 ve üzeri olan adaylara memur olma imkânı sunuyor. Belediyelerden üniversitelere, özel idarelerden büyükşehir belediyelerine kadar pek çok alım yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için kaçırılmaması gereken bu fırsatların tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor!
Rekor Memur Alım İlanları!
2025 yılının Nisan ayı, kamuya personel alımları açısından oldukça hareketli geçecek. KPSS sınavından 50, 55, 60 ve 65 gibi düşük puanlar alan adaylar için adeta bir piyango niteliği taşıyan bu alımlar, farklı eğitim seviyelerindeki bireylere umut kaynağı olacak.
Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?
İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanlara göre, 50 ve üzeri KPSS puanıyla memur alımı gerçekleştirilecek bazı kurumlar ve son başvuru tarihleri şöyle:
- Erzincan Otlukbeli Belediyesi (Memur): Son Başvuru 18.04.2025
- Ordu Akkuş Belediyesi (Memur): Son Başvuru 11.04.2025
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru): Son Başvuru 18.04.2025
- Muğla Dalaman Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 16.04.2025
- Giresun Eynesil Belediyesi (Memur): Son Başvuru 17.04.2025
- Kastamonu Şenpazar Belediyesi (Memur): Son Başvuru 18.04.2025
- Şırnak Şenoba Belediyesi (Memur): Son Başvuru 17.04.2025
- İstanbul Eyüpsultan Belediyesi (Zabıta Memuru): Son Başvuru 02.05.2025
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri): Son Başvuru 18.04.2025
- Manisa Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur): Son Başvuru 18.04.2025
- Niğde Bor Belediyesi (Memur): Son Başvuru 09.05.2025
- Trabzon Sürmene Belediyesi (Memur): Son Başvuru 02.05.2025
- Çanakkale Belediyesi (Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri): Son Başvuru 09.05.2025
- Konya Cihanbeyli Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 07.05.2025
- Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi (Sözleşmeli Personel): Son Başvuru 09.05.2025
- Karabük Safranbolu Belediyesi (Zabıta Memuru): Son Başvuru 09.05.2025
- Afyonkarahisar Belediyesi (İtfaiye Eri ve Memur): Son Başvuru 16.05.2025
- Bingöl Adaklı Belediyesi (Memur): Son Başvuru 23.05.2025
Alım Yapılan Kadrolar
Adaylar, aşağıdaki kadrolar için başvuruda bulunabilecek:
- Memur (Farklı Branşlarda)
- Mühendis
- Şehir Plancısı
- Veteriner Hekim
- Zabıta Memuru
- İtfaiye Eri
- Tekniker
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
- Şoför
- Eğitmen
- Mimar
- Şehir ve Bölge Plancısı
- Tahsildar
- Bilgisayar İşletmeni
- Hemşire
Başvuru Şartları
Kamu kurumlarının personel alım ilanlarına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
- İlgili KPSS puan türünden belirtilen taban puanı almış olmak.
- Başvurulan kadro için gerekli eğitim düzeyinden mezun olmak.
- İlanda belirtilen özel belge, sertifika veya deneyim şartlarını sağlamak.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Kamu kurumlarının personel alım ilanlarına başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresi olan İŞKUR resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.