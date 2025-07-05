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Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Nissan, Temmuz ayında 150.000 TL'ye kadar nakit indirim ve faizsiz kredi seçenekleriyle otomobil severlere özel kampanya sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 13:18
Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Nissan'dan Temmuz İçin Büyük Kampanya

Japon otomotiv devi Nissan, bu Temmuz ayında Türkiye'deki otomobil severlerin ilgisini çekecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Ekonomik dalgalanmaların ve yükselen araç fiyatlarının zorluk çıkardığı bu dönemde, Nissan 0 km araç sahibi olmayı hayal edenler için çarpıcı bir destek sunmayı hedefliyor.

Kampanya Detayları

Kampanya, 150.000 TL'ye varan nakit indirimleri ve yüz binlerce liralık faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Temmuz ayının başlamasıyla otomobil markaları arasındaki rekabetin alevlenmesi beklenirken, Nissan bu kampanyası ile rakiplerinden bir adım öne geçmeyi planlıyor.

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Öne Çıkan Model: Nissan Juke

Nissan'ın B-SUV segmentindeki popüler modeli Juke, kampanyada öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Şehirli ve stil sahibi sürücüler için ideal bir tercih olan Juke, farklı donanım paketleri ile pek çok avantaj sunuyor.

  • Platinum Premium'da Dev İndirim: Juke'un en donanımlı versiyonu olan Platinum Premium modelini tercih edenler, tam 150.000 TL'lik nakit alım indiriminden yararlanabiliyor. Ayrıca, ticari müşterilere 500.000 TL'ye 6 ay %0 faizli kredi imkanı da sunulmakta.
  • Tekna ve Platinum Paketlerinde Çifte Fırsat: Juke'un Tekna DCT ve Platinum seçeneklerinde ise 100.000 TL'lik nakit indirimi standart olarak sağlanıyor. Bireysel müşteriler bu indirime ek olarak 240.000 TL için 12 ay boyunca %0 faizli kredi fırsatına sahip olurken, ticari müşteriler için de 500.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi seçeneği mevcut.
  • Düz Vites Sevenlere Özel Fiyat: Manuel şanzımandan vazgeçemeyenler için Juke Tekna 6MT modeli, 1.499.500 TL'lik özel kampanyalı fiyatıyla yetkili satıcılarda yeni sahiplerini bekliyor.

Nissan'ın bu Temmuz ayına özel düzenlediği kampanya, hem bireysel hem ticari müşteri profiline hitap ederek otomobil sahipliği hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir fırsat sunuyor.

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