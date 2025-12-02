Niyazi Nefi Kara: 'Külçe altınları televizyonda gördüm' — Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Niyazi Nefi Kara hakim karşısında: 'Külçe altınları televizyonda gördüm'

Duruşma özeti ve sanığın savunması

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Niyazi Nefi Kara savunma yaptı. Salonun küçük olması nedeniyle sanık avukatlarının yanı sıra tutuklu yakınlarından yalnızca bir kişinin salona alındığı duruşmada, önce kimlik tespiti yapıldı ve ardından iddianame okundu.

Mahkeme Başkanı iddianamede yer alan olayları tek tek sorarken, görevden uzaklaştırılan ve örgüt yöneticisi sıfatıyla hakim karşısına çıkan Niyazi Nefi Kara, yeğeni Hüseyin Cem G.'ye herhangi bir görev veya talimat vermediğini, olaylarla ilgili ilgi ve bilgisinin olmadığını ifade etti.

Kara, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu belirterek baklava kutusuyla yürütülen iddialara karşı çıktı ve "Külçe altınları televizyonda gördüm" şeklinde konuştu. Suçsuz olduğunu vurgulayan Kara, beraâtını talep etti.

Duruşma, ara verilerek sürdürülecek şekilde sona erdi.

