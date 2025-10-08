Niyazi Sayın vefat etti: Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı 98 yaşında

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik ödülü almıştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:11
Niyazi Sayın hayatını kaybetti

Niyazi Sayın, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Sanat yaşamı ve ödülleri

12 Şubat 1927'de Üsküdar'da doğan Sayın, 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında müzik alanında ödül almıştı.

1947'de tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlenen özel dini musiki meşkleriyle müziğe adım atan Sayın, Düzgünman'dan klasik sanatlar olan ebru ve ciltçilik ile fotoğrafçılığı da öğrendi.

Türk musikisine albüm çalışmalarıyla katkıda bulunan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve sanat yaşamı boyunca etkili bir miras bıraktı.

