Nizip'te Halk Oyunu Gösterisinde Dansçının Çapraz Bağları Koptu

Nizip'te halk oyunu gösterisinde ters hareket sonrası Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptu; olay anı kameraya yansıdı, tedavi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:12
Nizip'te halk oyunu gösterisinde çapraz bağ yırtığı: Dansçı hastaneye kaldırıldı

Olay ve müdahale

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen halk oyunu gösterisi sırasında ekipte yer alan Selahattin Kanar, yaptığı ters hareket sonrası yere düştü. Gösterinin Kültür Merkezi'nde, 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi gerçekleştirildiği öğrenildi.

Olayın ardından ekip arkadaşları ve eşi Zehra Kanar yardıma koştu. Yerinden kalkamayan Kanar için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak sağlık ekipleri istendi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Kanar'ın sol ayak çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Görüntüler ve tedavi

Halk oyunu gösterisini çeken kamera, kazanın yaşandığı anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde Kanar'ın yere düşmesinin ardından ekip arkadaşları ile eşinin panik içinde yardıma koşması dikkat çekiyor. Hastanedeki tedavisi devam eden Kanar'ın sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alınmaya çalışılıyor.

