Noem: ICE Operasyonları Büyük Şehirlerde Genişletilecek

İç Güvenlik Bakanı, Chicago ve diğer kentlerde kaynak artışı sinyali verdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonlarını genişletme planını doğruladı. Noem, bu açıklamayı CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda yaptı.

Noem, Chicago başta olmak üzere operasyonlara daha fazla kaynak ayırmayı planladıklarını şu sözlerle ifade etti: "Chicago'da, Illinois'de ve diğer eyaletlerde ICE ile devam eden operasyonlarımız var ve yasalarımızı uyguladığımızdan emin oluyoruz. Ancak bu operasyonlara daha fazla kaynak eklemeyi planlıyoruz."

Bakan, birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" vurgulayarak, "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz." dedi.

Noem, federal hükümetten yardım talep etmeleri çağrısında bulunarak San Francisco, Boston, Chicago gibi şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi için yerel yöneticilere destek çağrısı yaptı ve sadece Chicago'ya değil, diğer bölgelere de operasyonların gündemde olduğunu belirtti.

Bakan, Başkan Trump'ın yönlendirmesine atıfla, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son olarak Noem, tüm adımların herhangi bir "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını ve her şehrin daha güvenli hale getirilmesinin değerlendirildiğini kaydetti.