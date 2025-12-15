Nöroloji Uzmanı Uyardı: Ciddi Kafa Travmaları Epilepsiye Neden Olabilir

Epilepsi nedir?

Liv Hospital Samsun Nöroloji Uzmanı Dr. Abdurrahman Akbaş, halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsinin beyin fonksiyonlarının kısa süreli bozukluğu olduğunu belirtti. Dr. Akbaş, "Beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılımı sonucunda ortaya çıkan epilepsi hastalığı, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilemektedir" dedi.

Nedenleri

Dr. Akbaş, epilepsinin ortaya çıkmasında birden fazla etken olduğunu vurguladı: "İnme (felç), beyin enfeksiyonları (menenjit, ensefalit vb.), ciddi kafa travmaları, doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması gibi sebepler sonucunda epilepsi nöbetleri ortaya çıkabilmektedir."

Ayrıca pek çok vakada altta yatan nedenin kesin olarak tespit edilemediğini, ancak bazı durumlarda ailenin öyküsünün hastalığın kalıtsal bir yanının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Tedavi yaklaşımları

Epilepsinin temel tedavisinin antiepileptikler adlı ilaçlarla yapıldığını belirten Dr. Akbaş, bu ilaçların nöbetleri önlemeye yönelik olduğunu ve "tedavinin başarılı olabilmesi amacıyla bu ilaçların doktor kontrolünde düzenli kullanılması gerektiğini" söyledi.

Dr. Akbaş, ilaç tedavisinde artan nöbet sayısı, yeni şikâyetler, eşlik eden başka bir tanı, gebelik durumu ya da gebe kalma planı gibi durumlarda uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı. Cerrahi tedavi seçeneğinin ise yalnızca ilaç tedavisine dirençli olduğunun gösterilmesinin ardından değerlendirilebileceğini belirtti.

Nöbet anında yapılması gerekenler

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında izlenmesi gereken adımları açıklayan Dr. Akbaş şunları söyledi: "112 Acil servis hattı aranmalı ve yardım istenmelidir." Hastanın çevresinde zarar verebilecek eşyalar uzaklaştırılmalı, sıkı giysiler gevşetilmeli (kravat, kemer gibi), gözlüğü varsa çıkartılmalı ve başı yumuşak şekilde desteklenmelidir.

Kişi kasılmaların olmadığı tarafa sabit ve rahat olacak şekilde yatırılmalı, tükürüğün dışarı akması sağlanmalı ve varsa üzerindeki epilepsi hastası olduğunu gösteren bir hastalık kartı kontrol edilmelidir. Nöbetin ne kadar sürdüğü takip edilip acil servis ekibine bildirilmelidir. Dr. Akbaş, "Hastanın başında nöbeti tamamen geçene kadar beklenilmelidir" uyarısında bulundu.

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiye genel olarak solunum veya kalp masajı yapılmasına gerek olmadığını da ekledi.

Nöbet sırasında yapılmaması gerekenler

Dr. Akbaş, nöbet sırasında kaçınılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Hastanın nöbete bağlı hareketleri kısıtlanmamalıdır. Ağzına bir şeyler koyulmamalıdır. Hasta tehlikede değilse yerinden oynatılmamalıdır. Nöbet tamamen sonlanmadan su veya yiyecek verilmemelidir. Nöbetin geçmesine yönelik müdahaleler yapılmamalıdır. Soğan, kolonya ve benzeri şeyler koklatılmamalıdır."

Dr. Akbaş, epilepsinin her yaşta görülebileceğini, sıklıkla gençleri ve yaşlıları etkilediğini ve hastalığın uzun süreli tedavi ile izlem gerektirdiğini hatırlattı.

