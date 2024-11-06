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North Carolina'da Trump'ın Seçim Zaferi

Donald Trump, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde North Carolina'yı kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:27
North Carolina'da Trump'ın Seçim Zaferi

North Carolina'da Trump'ın Seçim Zaferi

5 Kasım tarihinde gerçekleşen ABD başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden biri olan North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere dayanarak, Trump, burada 16 delegelik yarışı kazandı.

Seçmenlerin Rolü

ABD'de başkanlık seçimleri sırasında, seçmenler genellikle destekledikleri partinin delegelerine oy vermekte. Bu süreçte, 'Seçiciler Kurulu' adını taşıyan sistem, her eyalet için belirlenmiş olan toplam 538 delegenin farklı ağırlıklarla dağıtımını içeriyor. Adayların başkanlık için kazanabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

2020 Seçim Sonuçları

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde, Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a kıyasla North Carolina'da 33,596 oy farkı ile öne çıkarak, seçimleri %48.59'a karşılık %49.93 ile başarıyla tamamladı.

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