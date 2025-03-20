Norveç Başbakanı Store: 'Ukrayna'nın Geleceği İçin Avrupa'nın Güçlü Sesine İhtiyaç Var'

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın mücadelesine ve meşru müdafaa hakkına destek verdiğini vurgularken, "Avrupa'nın güçlü ses çıkarmasının" önemine dikkat çekti. Bu açıklamasını, resmi temaslarda bulunmak üzere Norveç'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Oslo'da gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptı.

Store, Norveç'in özgür, bağımsız ve egemen Ukrayna devleti hedefine ortak olduğunu belirtti ve "Hiç kimse barışı, saldırılardan, çatışmalardan, kayıplardan ve acılardan muzdarip Ukrayna halkından daha fazla isteyemez. Mücadelenizi ve meşru müdafaa hakkınızı ilk günden beri destekliyoruz ve yaklaşımımız hala bu yönde." ifadelerini kullandı.

Başbakan Store, iki ülke arasında enerji teknolojileri ve savunma endüstrisi gibi alanlarda işbirliği yapıldığına değinerek, Ukrayna’ya yapılan yardımları artırdıklarını açıkladı.

Norveç'in Ukrayna'ya savunma desteğinin üç katına çıkarılmasının parlamentoda oy birliğiyle kabul edildiğini duyuran Store, bu desteğin ağır silah mühimmatı, dron kapasitesi ve Ukrayna'nın kendi savunma endüstrisine yatırımlar şeklinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Store, Zelenskiy'nin gözetiminde ABD ve diğer NATO müttefikleriyle gerçekleştirdiği temaslara atıfta bulunarak, "Ukrayna'nın geleceği tartışılırken Avrupa'nın güçlü ses çıkarmasının önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Zelenskiy'nin ateşkes ve adil bir kalıcı barış sağlama çabalarını desteklediklerini de sözlerine ekleyen Store, müzakerelerde Ukrayna'nın da masada olması gerektiğini vurguladı.