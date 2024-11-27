Norveç, Lübnan'da Ateşkesi Destekliyor

Norveç, Lübnan'da Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Norveç, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını sevinçle karşıladığını duyurdu. Ülkenin Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermelerini talep etti.

Önemli Bir Adım

Eide, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ateşkese varılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, çatışmaların sebep olduğu ölümler ve yıkımlardan duyduğu kaygıyı ifade etti.

“Bu anlaşmanın hem Lübnan'da hem de İsrail'de yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerini mümkün kılacağını umuyorum” diyen Eide, tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1071 sayılı kararına uymaya davet etti.

Gazze'ye Yapılan Yardımlar ve Tepkiler

Ayrıca, Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Gazze'ye gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki sorunlara dikkat çekti. Tvinnereim, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) karşılaştığı zorlukların, insani yardım müdahalesini çöküşün eşiğine getirdiğini belirtti.

Gazze'ye ticari kargoların da büyük ölçüde engellendiğini vurgulayan Tvinnereim, bu durumun insanların açlıktan ölmesine neden olabileceğine işaret etti. Norveç, tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.