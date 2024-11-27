DOLAR
34,63 0,01%
EURO
36,59 -0,62%
ALTIN
2.938,65 -0,28%
BITCOIN
3.326.504,19 -4,98%

Norveç, Lübnan'da Ateşkesi Destekliyor

Norveç, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve taraflara saygı gösterme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:46
Norveç, Lübnan'da Ateşkesi Destekliyor

Norveç, Lübnan'da Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Norveç, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını sevinçle karşıladığını duyurdu. Ülkenin Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermelerini talep etti.

Önemli Bir Adım

Eide, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ateşkese varılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, çatışmaların sebep olduğu ölümler ve yıkımlardan duyduğu kaygıyı ifade etti.

“Bu anlaşmanın hem Lübnan'da hem de İsrail'de yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerini mümkün kılacağını umuyorum” diyen Eide, tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1071 sayılı kararına uymaya davet etti.

Gazze'ye Yapılan Yardımlar ve Tepkiler

Ayrıca, Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Gazze'ye gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki sorunlara dikkat çekti. Tvinnereim, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) karşılaştığı zorlukların, insani yardım müdahalesini çöküşün eşiğine getirdiğini belirtti.

Gazze'ye ticari kargoların da büyük ölçüde engellendiğini vurgulayan Tvinnereim, bu durumun insanların açlıktan ölmesine neden olabileceğine işaret etti. Norveç, tüm tarafları, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, İsrail'e 680 Milyon Dolarlık Silah Satışına Onay Veriyor
2
Kazakistan ve Rusya Arasındaki Stratejik İşbirliği Derinleşiyor
3
Prof. Dr. Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne Yeniden Seçildi
4
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Bütçesi Gündemde: Vekillerden Önemli Değerlendirmeler!
5
Üçlü Danışma Kurulu 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' İçin Toplandı
6
Balıkesir'de Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı
7
TBMM'de Köy Kanunu Değişikliği Teklifi İlk Maddesi Kabul Edildi

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı