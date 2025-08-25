Norveç'te Etiyopya Asıllı Müslüman Kadın Öldürüldü — Zanlı 'Terör'le de Yargılanacak

Norveç'te Etiyopya Asıllı Müslüman Kadının Ölümü: Zanlı Terör Suçlamasıyla Yargılanacak

Olayın Detayları

Oslonun Kampen bölgesinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Etiyopya asıllı Müslüman kadın Tamima Nibras Juhar, görev yaptığı yurtta bıçaklanarak hayatını kaybetti.

NRK televizyonunun aktardığına göre, Juhar dün gece nöbeti sırasında, yurt sakinlerinden 18 yaşında bir Alman vatandaşı tarafından bıçaklandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Savcısı Philip Green, olayla ilgili olarak, zanlının hem cinayet hem de terör suçlamasıyla yargılanacağını belirtti. Green'in açıklaması şöyle: "Kadın, saldırganın yaşadığı bir yurtta çalışıyordu, Müslüman'dı."

Soruşturma ve Resmi Tepkiler

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Juhar'ın öldürülmesinin Norveç'i derinden sarstığını ifade ederek, terör suçunun dosyaya eklenmesinin yaşananları daha ağır bir boyuta taşıdığını vurguladı.

NRK ayrıca, bıçak darbeleriyle öldürülen Juhar'ın 1991'de Etiyopya'da doğduğunu ve 2008'de Norveç'e geldiğini bildirdi.

Olay, ülkede daha önce Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılar ve bazı aşırı sağ unsurların Kur'an-ı Kerim üzerinden yaptığı provokasyonların hatırlanmasına yol açtı. Soruşturma sürüyor.