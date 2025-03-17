Norveç'te Trafo İstasyonuna Sabotaj: Tonlarca Yağ Sızıntısı

Norveç'te bir trafo istasyonuna yapılan sabotaj sonucu 50-60 ton yağ sızdı, ekipler kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:52
Norveç'te Trafo İstasyonuna Sabotaj: Tonlarca Yağ Sızıntısı

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki kullanılmayan bir trafo istasyonuna gerçekleştirilen sabotaj sonucu, tonlarca transformatör yağının sızdığı açıklandı. Olay, Norveç'te yayın yapan NRK Televizyonu tarafından duyuruldu.

Habere göre, ekipler olay yerine ulaştıklarında trafonun etrafındaki çitlerin kesildiğini ve trafonun kapağının gevşetildiğini tespit etti. Bu sabotaj sonucunda meydana gelen yağ sızıntısının büyük kısmı kontrol altına alındı.

Ancak ekipler, sızıntının bir kısmının Sandvikselva Nehri'ne aktığını bildirdi. Yapılan ilk değerlendirmlere göre, **50 ila 60 ton** arasında transformatör yağı suya karışmış durumda. Ekipler, sızıntıyı durdurmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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