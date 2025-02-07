Norveç'ten İsrail'e Tepki: Filistinlilerin Zorla Gönderilmesi Uluslararası Hukuka Aykırı

Norveç'ten Keskin Açıklama

Norveç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" yönündeki değerlendirmesini kesin bir dille reddetti. Ülke, Filistinlilerin topraklarından zorla gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kravik'in Açıklamaları

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı özel açıklamada, Filistin'in Filistin halkının anavatanı olduğunu vurguladı. Kravik, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu belirterek bu hakkın 1947'deki Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı ile temellendirildiğini hatırlattı. Ayrıca, 1949’da Norveç ve diğer bazı ülkeler tarafından İsrail’in tanındığını da ifade etti.

Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda çeşitli BM kararları ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının da bu doğrultuda olduğunu belirten Kravik, "Filistinlilerin işgal altındaki topraklardan başka ülkelere zorla gönderilmesi uluslararası hukuka aykırıdır." şeklinde konuştu.

İsrailli Bakanın Açıklamaları

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, ordusuna Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması için zorla yerinden etme planı hazırlama talimatı verdiği duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın aktardığına göre, Katz, bu planla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Mısır ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli ülkelere göndermeye yönelik fikirlerini hayata geçireceğini belirtti. Planın, kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini kapsayacağını söyledi.

Katz, Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkelerin de Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu savundu.