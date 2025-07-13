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Norveçli Şarkıcı Aurora, İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Alternatif pop müziğin yıldızı Aurora, İstanbul'da 6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 12:09
Norveçli Şarkıcı Aurora, İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Norveçli Şarkıcı Aurora'nın İstanbul Konseri

Alternatif pop ve elektronik müziğin sevilen isimlerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve müzik yapımcısı Aurora, İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta muhteşem bir konser verdi.

Epifoni Organizasyonun yaptığı açıklamaya göre, Aurora, 6 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya gelip, unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin Detayları

Konserine "Goddess of Dusk" şarkısıyla başlayan Aurora, ardından "Runaway" ve "The Seed" gibi popüler parçalarını da seslendirdi. Duygu yüklü performanslarıyla dikkat çeken Aurora, şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet etti. Konser sırasında hayranlarının hediye ettiği nesneler karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Hayranlarına Sevgi Dolu Mesajlar

Sahnedeki duygusal anlarına devam eden Aurora, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirirken, "Bu kadar uzun süre ayrı kaldığımız için üzgünüm. Çok fazla insanın muhteşem ülkenize dönmemi beklediğini biliyorum. Ve sonunda bu an geldi. Bizi muhteşem bir gece bekliyor. Türkçe çok güzel bir dil ve çok seviyorum. Birçok Türkçe şarkı biliyorum. Bazıları sizin için eski olabilir ama benim için çok yeniler." ifadelerini kullandı.

Geceyi Unutulmaz Kılan Son Şarkı

Konserin sonunu "Running with the Wolves" adlı parçayla yapan Aurora, bu esnada "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulundu. Müzikseverler, bu mesaj karşısında alkışlarıyla destek verdiler.

Konser, Aurora'nın muazzam enerjisi ve izleyicilerine sunduğu samimi anlarla dolu olarak, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunmuş oldu.

Alternatif pop ve elektronik müziğin tanınan seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve...

Alternatif pop ve elektronik müziğin tanınan seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve müzik yapımcısı Aurora, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

Alternatif pop ve elektronik müziğin tanınan seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve...

Alternatif pop ve elektronik müziğin tanınan seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve müzik yapımcısı Aurora, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

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