Novo Nordisk Türkiye ve Adana Şehir Hastanesi 5 Yıllık Klinik Araştırma İş Birliği

Novo Nordisk Türkiye, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile imzaladığı yeni iş birliği protokolüyle, ülkenin klinik araştırma kapasitesini güçlendirmek ve yenilikçi tedavilere erişimi artırmak için önemli bir adım attı. Protokol 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve klinik araştırmaların yanı sıra eğitim, Ar-Ge ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmaları destekleyecek.

Protokolün kapsamı

Şirket, iş birliğiyle klinik araştırmalarda süreç verimliliğini yükseltmeyi, hekimlerin yeni tedavi yöntemleriyle tanışmasını ve daha fazla hastanın yenilikçi tedavilere erişimini sağlamayı hedefliyor. Protokol kapsamında diyabet, obezite, nadir hastalıklar, kardiyovasküler gibi birçok terapi alanında eğitim programları, uluslararası gelişmelerin aktarılması ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar planlanıyor.

Bölgesel koordinasyon ve mevcut veriler

Novo Nordisk Türkiye, Türkiye merkezli bölgesel klinik araştırma merkezinden 7 ülkeyi yönetiyor: Türkiye, Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan. Açıklamaya göre bu merkezde 2025 yılında 34 aktif çalışmada 1.200'den fazla hasta yer aldı; bu çalışmaların 28'i Türkiye'de gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 5 yılda Novo Nordisk tarafından yürütülen toplam 8 klinik çalışma bulunuyor. Yeni protokol kapsamında 2026 yılında bu sayıya en az 7 yeni klinik çalışma eklenmesi planlanıyor.

Yatırım ve hedefler

Novo Nordisk’in son 5 yılda Türkiye’de klinik araştırmalara yaptığı toplam yatırım 1 milyar TL’yi aştı ve bu yatırımların her yıl katlanarak artması hedefleniyor. Şirket, hasta odaklı yaklaşımından güç alarak sadece çalışma sayısını artırmayı değil; araştırma kalitesini yükseltmeyi, hekimlerin bilgi birikimini geliştirmeyi ve hasta yaşam kalitesine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor.

Değerlendirmeler

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çiloğlu protokolü şu sözlerle değerlendirdi: "Şirket ile imzaladığımız bu protokol, vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adım niteliğinde. Bu iş birliği, klinik araştırma kapasitemizi artırmanın ötesinde; hekimlerimizin bilgi ve deneyimlerini güçlendirecek, hastalarımıza daha güncel ve etkin tedavi seçenekleri sunmamıza olanak sağlayacak. Özellikle diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bölgemizde yaygın görülen sağlık sorunlarında, global ölçekte kullanılan en güncel tedavi seçenekleri çok daha hızlı bir şekilde hastalarımızın hizmetine sunulabilecek."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül de söz konusu protokol için: "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçmişten bugüne güçlü bir bilimsel birikimle çalışıyor ve uluslararası standartlarda araştırmalar yürütüyoruz. Şirket ile daha güzel işler başarabilmek adına imzaladığımız bu iyi niyet sözleşmesi, klinik araştırmalardaki kapasitemizi daha da güçlendirecek ve ülkemizin bilimsel katkısını ileriye taşıyacak önemli bir adım." dedi.

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar ise iş birliğini şu sözlerle tanımladı: "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile imzaladığımız bu yeni protokol, bir iş birliğinden öte bilimsel bilginin paylaşımı, klinik deneyimin güçlenmesi ve daha fazla hastanın yenilikçi tedavilere erişmesi için atılmış somut bir adım. Amacımız, endüstri ve hastane iş birliğiyle klinik çalışma süreçlerini daha etkin hale getirerek, Türkiye’nin bölgesel araştırma gücünü artırmak ve uluslararası ölçekte fark oluşturacak projelere imza atmak. Bu iş birliğiyle hem hekimlerin öğrenme yolculuğunu destekliyor hem de hastalar için tedaviye erken erişim fırsatı oluşturuyoruz. Türkiye’nin klinik araştırmalarda bölgesel liderliğini güçlendirecek bu ortaklığın, kalıcı bilimsel değer oluşturacağına yürekten inanıyoruz."

