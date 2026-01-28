NTSB'den Simülasyon: Washington'daki 29 Ocak 2025 Çarpışmasının Son Dakikaları

NTSB, Washington’da 29 Ocak 2025’te 67 kişinin öldüğü CRJ700 ile Sikorsky UH-60 Black Hawk çarpışmasının son iki dakikasını gösteren kokpit simülasyonunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 03:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 03:35
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 29 Ocak 2025 gecesi Ronald Reagan National Havalimanı yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin öldüğü hava kazasına ilişkin kapsamlı bir görsel simülasyon yayınladı. Video, olayın yıl dönümü öncesinde kamuoyuna sunuldu ve kazaya ilişkin incelemelerde ulaşılan bulguları pilotların bakış açısıyla gözler önüne serdi.

Simülasyon ne gösteriyor?

Yayımlanan simülasyon ve kokpitten alınan ses kayıtları, yolcu uçağının piste yaklaşırken Potomac Nehri'ni takip ettiği son iki dakikasını detaylı biçimde veriyor. American Airlines tarafından işletilen CRJ700 tipi yolcu uçağının iniş hattında, gece şartlarında aydınlatma ve kör noktalar nedeniyle Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterinin zor fark edildiği tespit edildi.

Simülasyon, helikopterin şehir ışıkları içinde kaybolduğunu, uyarıların zamanında gelmediğini ve bu nedenle pilotların yeterli tepki süresi bulamadıklarını ortaya koyuyor. Nehrin üzerinden geçerken helikopterin silüeti görünür hale geldiğinde CRJ700 kaptanı ile yardımcı pilotun tehlikeyi fark ettiği ve uçağın yukarı ve sola doğru manevra yaptığı görülüyor; ancak bu çabalar çarpışmayı önlemeye yetmedi.

Kazanın boyutu ve ardından atılan adımlar

29 Ocak'ta gerçekleşen kazada yolcu uçağında 60 yolcu ile dört mürettebat, askeri helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç Amerikan askeri bulunuyordu. Her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düşmüştü. Olay, ABD'de 2001 yılından beri yaşanan en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.

Kazanın ardından Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetim, Washington çevresindeki helikopter rotalarında değişiklikler yapılacağını ve hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için milyarlarca dolarlık kapsamlı bir modernizasyon sözü verildiğini açıklamıştı.

NTSB'nin yayımladığı bu simülasyon, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın kamuoyuyla paylaşılan en somut görsel belgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), geçtiğimiz yıl Washington’da bir yolcu uçağının havada...

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), geçtiğimiz yıl Washington’da bir yolcu uçağının havada askeri helikopterle çarpışması sonucu 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bir simülasyon yayınladı. ABD’de son 25 yılın en büyük havacılık felaketine ilişkin kokpit simülasyonu, kaza öncesinde helikopterin zorlukla görülebilir olduğunu ortaya koydu.

