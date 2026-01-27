Ercan Özel Yenişehir’i Cidde JTTX Fuarı’nda Tanıtacak

Bursa heyeti Suudi Arabistan’da turizm fuarında

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyesi Bursalı belediye başkanları, 28-30 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen JTTX Turizm Fuarına katılmak üzere bölgeye gitti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Osmanlı’nın ilk başşehri ve tarımın başkentti olan Yenişehir’in tanıtımı için fuar süresince önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Özel’in yabancı heyetleri ilçeye davet etmesi bekleniyor.

Cidde’deki fuara katılan başkanlar şunlar: Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren.

Belediye başkanlarının toplantıların ardından umre vazifelerini yerine getirmesinin ardından cumartesi günü Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.

