Zelenskiy: Harkiv'de yolcu trenine İHA saldırısı — en az 4 ölü

Zelenskiy, Harkiv'de 3 İHA ile düzenlenen saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 4 kişinin kayıp, 2 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 03:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 03:47
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın Harkiv bölgesinde bir yolcu trenine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Zelenskiy, saldırının sivil bir trene yönelik olduğunu vurgulayarak bunun dünyanın her yerinde 'terör eylemi' sayılacağını belirtti. Açıklamaya göre trende toplamda 200’den fazla yolcu bulunuyordu; İHA'ların isabet ettiği vagonda ise 18 kişi yer alıyordu.

Yapılan açıklamada, 3 dronla gerçekleştirilen saldırı sonucunda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğinin teyit edildiği; kurtarma ekiplerinin halen 4 kişiyi aradığı ve 2 kişinin yaralı durumda olduğu belirtildi. Zelenskiy, tüm ailelere ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy'den uluslararası çağrı

Zelenskiy, Rusya'nın bu eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini söyleyerek uluslararası toplumun Moskova üzerindeki baskıyı artırması ve Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın eylemlerini 'terörizm' olarak niteleyen Zelenskiy, bu saldırılara sessiz kalmayan ülkelere teşekkür etti.

