nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık

Turkcell, nubia Neo 3 5G'yi Kasım ayında mağazalarında ve Pasaj’da avantajlı ödeme ve dijital servislerle satışa sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:52
nubia Neo 3 5G Turkcell'de — Kasım Kampanyasıyla 5G'ye Hazırlık

nubia Neo 3 5G Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da

Turkcell, 5G uyumlu akıllı cihazların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla satış kanallarındaki iş birliklerini sürdürürken, nubia Neo 3 5G modelini Kasım ayı boyunca Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşturdu. Cihaz, avantajlı ödeme koşulları ve Turkcell’in dijital servisleriyle birlikte satışa sunuluyor.

Ürün ve paket içeriği

Neo 3 5G, nubia ailesinin yüksek performanslı, yapay zekâ destekli ve yüksek pil kapasiteli üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. Cihazda ön yüklü olarak Turkcell Uygulaması, TV+, fizy, BiP, lifebox ve Game+ dijital servisleri yer alıyor.

Donanım açısından Neo 3 5G, 20 GB’a kadar genişletilebilir RAM desteğiyle yüksek performans sağlarken, 6000 mAh bataryasıyla uzun kullanım vadediyor. Ekran tarafında 6,8 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan bir panelle akıcı ve canlı görüntü deneyimi hedefleniyor.

Turkcell'in 5G vizyonu

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisiyle tanışacak. Biz de şirket olarak gerek altyapı gerekse de operasyonel anlamda 5G için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, 5G uyumlu cihazların kullanım oranını artırmak. Şu anda ülkemizde bu oran 25 seviyesinde. Biz bu oranı yükseltmek ve vatandaşlarımızın 5G’ye kolay erişebilmesi için yerli ve yabancı üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. Neo 3 5G’nin Türkiye’de ilk kez şirketimizi aracılığıyla kullanıcıyla buluşmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de üretilen bu cihazı, Turkcell güvencesi, avantajlı ödeme koşulları ve dijital servislerimizle birlikte sunuyoruz. Amacımız, ülkemize Turkcell kalitesinde 5G deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Nubia'nın değerlendirmesi

Nubia Türkiye Ülke Müdürü Jack Zhu ise iş birliğinin önemine değinerek, "Şirketin güçlü 5G altyapısı Neo 3 5G’nin özelliklerini en üst seviyede yansıtıyor. Neo 3 5G, performans ve tasarımı, erişilebilir fiyat avantajıyla birlikte sunuyor. Turkcell iş birliği sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Turkcell ve nubia iş birliği, Türkiye’de 5G uyumlu cihazların erişilebilirliğini artırma hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca geçerli kampanya ve ödeme seçenekleri için Turkcell mağazaları ve Pasaj üzerinden detaylara ulaşılabilir.

