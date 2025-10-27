Numan Kurtulmuş: Ana Dil Bahane Edilerek Siyasal Ayrışma Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ana dil bahane edilerek siyasal ayrışma oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:26
TBMM Başkanı'ndan birlik ve saygı çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasında, dil üzerinden siyasal ayrışma yaratılmasına karşı çıktığını ve toplumda birlik mesajı verdiğini söyledi.

"Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir."

Kurtulmuş, ana dil meselesinin toplumsal uzlaşı ve karşılıklı saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Siyasal ayrışma söylemlerinin toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiğine dikkat çekerek, farklı dillerin ve kimliklerin korunmasının önemine işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,Balıkesir Öğretmenevi'nde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.

