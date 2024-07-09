Numan Kurtulmuş, NATO Zirvesi'nde güncel küresel meseleleri değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Kongre'ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, NATO'nun tarihi rolüne ve günümüzün karmaşık küresel zorluklarına dikkat çekti. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteklerini vurgulayan Kurtulmuş, diplomatik çözümlere verilen önemi vurguladı.



Kurtulmuş, terörizmin NATO için doğrudan bir asimetrik tehdit olduğunu belirtti ve Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin kararlılığını vurguladı. DEAŞ, FETÖ, PKK ve Suriye'deki PYD/YPG gibi örgütlere karşı verilen mücadelenin önemine değinen Kurtulmuş, müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Gazze'deki İnsanlık Felaketi ve İsrail Politikası

TBMM Başkanı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, bu durumun bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti. Kurtulmuş, İsrail'in katliamlarının durdurulması ve barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Müttefiklere, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı çıkma çağrısında bulundu.

NATO'nun savunma harcamaları hedeflerine ulaşması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO'nun güney cephesindeki önemine dikkat çekti. Ancak bazı müttefikler tarafından Türkiye'ye yönelik silah kısıtlamalarının çelişkili olduğunu belirtti. Kurtulmuş, NATO'nun adalet ve hakkaniyeti savunarak küresel güvenliği sağlamada rol alması gerektiğini vurguladı.



Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) aracılığıyla uluslararası barış perspektiflerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin gelecekteki çabalarının, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini söyledi.

