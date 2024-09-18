Nurcan Arslan Cinayeti Davasında Yeni Gelişme

Nurcan Arslan Cinayeti Davasında Mahkeme Kararı

Küçükçekmece'de 2016 yılında gerçekleşen Nurcan Arslan cinayetinin ardından, sanık Abdullah Melih Barış'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, maktulün ailesi ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Arslan’ın kardeşi Gülcan Arslan, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Aile, uzun süredir yaşadıkları acıyla büyük bir travma yaşıyor.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık Barış, olayın bir cinnet anında gerçekleştiğini savunarak, cezaevinde geçirdiği 9 yılın göz önünde bulundurulmasını ve tahliye edilmesini istedi. Ancak mahkeme, Yargıtay’ın incelemeleri doğrultusunda verdiği kararda "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sonrasında sanığın iyi hali göz önünde bulundurularak ceza 25 yıla indirilmiştir.

Tepkiler ve Aile Yorumları

Kararı öğrenen Nurcan Arslan’ın yakınları, duruşmada sinir krizi geçirdi. Gülcan Arslan, "Ben şimdi mezarına gidip Nurcan'a ne söyleyeceğim." diyerek feryat etti.

Müşteki avukatı Sezin Uçar, Yargıtay’ın "tasarlayarak öldürme" kararını bozduğunu ve yalnızca "kasten öldürme" suçundan ceza verildiğini belirtti.

Davanın Tarihçesi

İddianameye göre, Nurcan Arslan 30 Ocak 2016'da Halkalı'da silahla öldürülmüştü. Sanık Abdullah Melih Barış'ın, ilişkisinin sona ermesini isteyen Arslan'ı öldürmeye karar verdiği öne sürülmüştü. Mahkeme, 12 Nisan 2018'de Barış'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ancak iyi hal dolayısıyla ceza müebbet hapse çevrilmişti.

Sonuç olarak, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğine karar vermiştir.