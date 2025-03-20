Nuri Aslan, İBB Başkanı Vekili Olarak Atandı

Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vekaletini üstlendi. Atama, yürütülen soruşturma nedeniyle acil bir ihtiyaç olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:06
Nuri Aslan, İBB Başkanı Vekili Olarak Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı vekaleti görevine, CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Bu atama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.

İmamoğlu, el yazısıyla hazırladığı vekalet yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğüne sundu. Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy resmi yazıyı İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve ilgili dağıtım yerlerine gönderdi. Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır" ifadeleri dikkat çekti.

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