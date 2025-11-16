Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısı 2025'te yüzde 23 arttı

DHMİ verilerine göre Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2025 Ocak-Ekim döneminde yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 23 arttı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:28
Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısı 2025'te yüzde 23 arttı

Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısı 2025 Ocak-Ekim'de yüzde 23 arttı

DHMİ verileri: İç hat ve dış hat yolcu sayılarında belirgin artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin havalimanı yolcu verilerini paylaştı.

2024'ün Ocak-Ekim döneminde Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 351 bin 807'si iç hatlara, 4 bin 624'ü dış hatlara olmak üzere toplam 356 bin 431 kişi faydalandı.

2025'in aynı döneminde ise 431 bin 175'i iç hatlara, 6 bin 342'si dış hatlara olmak üzere toplam 437 bin 517 kişi faydalandı.

Bu verilerle Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yolcu sayısındaki artışın yaklaşık yüzde 23 olduğu kaydedildi.

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 23 ARTTI

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 23 ARTTI

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?