Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısı 2025'te yüzde 23 arttı

Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu sayısı 2025 Ocak-Ekim'de yüzde 23 arttı

DHMİ verileri: İç hat ve dış hat yolcu sayılarında belirgin artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin havalimanı yolcu verilerini paylaştı.

2024'ün Ocak-Ekim döneminde Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 351 bin 807'si iç hatlara, 4 bin 624'ü dış hatlara olmak üzere toplam 356 bin 431 kişi faydalandı.

2025'in aynı döneminde ise 431 bin 175'i iç hatlara, 6 bin 342'si dış hatlara olmak üzere toplam 437 bin 517 kişi faydalandı.

Bu verilerle Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yolcu sayısındaki artışın yaklaşık yüzde 23 olduğu kaydedildi.

