Nuri Demirağ'ın Divriği Havaalanına 84 Yıl Sonra İlk Uçak İndi

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 1936'da yapımına başlanan ve 1941'de tamamlanan Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı niteliğindeki Divriği Havaalanı, yeniden sivil uçuşlara açılmak üzere başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından törenle ilk inişini gerçekleştirdi.

Başvuru kabul edildi, iniş törenle karşılandı

Sivil uçuşlar için yapılan başvurunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından bugün piste inen sivil uçak, bölge halkı tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Uçağı kullanan pilotlar İlyas Erol ve Sezai Demirseren olurken, iniş sırasında Divriği Kaymakamı Yunus Şit da havaalanında hazır bulundu.

Resmi açılış 16 Ekim'de

Çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden hizmete giren havaalanının resmi açılışının 16 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor. Yeniden faaliyete geçen tesis, bölgenin sivil havacılık altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

