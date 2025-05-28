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Nurol Makina, İhracat Başarısıyla 220 Basamak Yükseldi

Nurol Makina, Türk savunma sanayisinde 4x4 zırhlı araç ihracatında büyük bir başarı elde ederek, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunda 220 basamak yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:12
Nurol Makina, İhracat Başarısıyla 220 Basamak Yükseldi

Nurol Makina’nın İhracat Başarısı

Nurol Makina, 4x4 zırhlı muharebe araçları üretiminde gösterdiği performans sayesinde, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 220 basamak yükselerek 447’nci sırada yer aldı. Şirket, 2024 yılında İSO verilerine göre 4 milyar 739 milyon 941 bin liralık üretimden satış gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Başarı İhracatla Geliyor

Nurol Makina, zırhlı araç ve yenilikçi savunma çözümleri sunarak, tamamına yakını ihracattan elde edilen gelirle bu başarıyı elde etti. Geçtiğimiz yıl 129 milyon 779 bin dolarlık dış satış ile ihracat kategorisinde 175’inci sırada yer aldı.

Geniş Zırhlı Araç Yelpazesi

Şirket, farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun geniş bir zırhlı araç yelpazesi sunmaktadır. EJDER YALÇIN, yüksek hareket kabiliyeti ve üstün balistik koruma seviyeleri ile dikkat çekmekte; YÖRÜK 4x4 ise hafif ve çevik yapısıyla modern savaş alanlarının gereksinimlerine cevap vermektedir.

Uluslararası Başarı

Nurol Makina, 20'den fazla ülkede yaklaşık 1800 araca sahip olarak, savunma sanayisinde Türkiye’nin ihracat liderlerinden biri konumundadır. EJDER YALÇIN, zorlu arazilerde gösterdiği olağanüstü performans ile uluslararası müşterilerin güvenini kazandı.

Şirketin ihracat başarısının arka planında yalnızca ürün kalitesi değil, aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşım ve kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri yatmaktadır. Hızlı teslimat süreleri ve rekabetçi fiyatlandırma politikaları, Nurol Makina’yı uluslararası pazarda tercih edilen bir ortak haline getirmiştir.

Geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe araçlarıyla uluslararası seviyede rekabetçi bir konuma gelen...

Geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe araçlarıyla uluslararası seviyede rekabetçi bir konuma gelen Nurol Makina, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 220 basamak yükseldi. Tüm sanayi dallarında listede en fazla ilerleme kaydeden 5'inci, savunma sanayisinde ise birinci şirket olan Nurol Makina, bu performansa, tamamına yakını ihracattan elde edilen gelirle ulaştı.

Geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe araçlarıyla uluslararası seviyede rekabetçi bir konuma gelen...

Geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe araçlarıyla uluslararası seviyede rekabetçi bir konuma gelen Nurol Makina, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 220 basamak yükseldi. Tüm sanayi dallarında listede en fazla ilerleme kaydeden 5'inci, savunma sanayisinde ise birinci şirket olan Nurol Makina, bu performansa, tamamına yakını ihracattan elde edilen gelirle ulaştı.

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