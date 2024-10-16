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Nyamuragira Yanardağı'nda Hareketlilik Rapor Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik gözlemleniyor, tehlike arz eden lav akışları belirlendi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:48
Nyamuragira Yanardağı'nda Hareketlilik Rapor Edildi

Nyamuragira Yanardağı'nda Son Durum

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin merkezinde bulunan Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik yaşandığı bildirildi. Goma Volkanik Gözlemevi (OVG) tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim tarihinden itibaren yanardağdaki aktivitenin arttığı belirtildi.

Lava Akışlarının Belirtileri

OVG'nin yaptığı gözlemler sonucunda, Afrika'nın en aktif yanardağları arasında yer alan Nyamuragira'nın kuzey, batı ve güneybatı yönlerine doğru 3 ayrı lav akışı tespit edildi. Bu lavlar, yaklaşık 7 kilometre kadar ilerleme kaydetti.

Geçmişteki Felaketler

Goma’da, Nyamuragira ve Nyiragongo Yanardağı gibi aktif yanardağlar bulunuyor. 22 Mayıs 2021'de Nyiragongo Yanardağı'ndan çıkan lavlar sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi evsiz kalmıştı. Ayrıca, 2002 yılında aynı yanardağda meydana gelen patlama 250 can kaybına ve 120 bin kişinin evsiz kalmasına sebep olmuştu.

Bu nedenle, yetkililer ve vatandaşlar, Nyamuragira Yanardağı’ndaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

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