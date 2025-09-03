NYPD, Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin'in Gözaltında Ölümünü Araştırıyor

NYPD, Musa Çetin'in Gözaltında Ölümünü Araştırıyor

Olayın Kronolojisi ve Soruşturmanın Kapsamı

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin'in gözaltındayken fenalaşması sonucu hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Çetin'in 29 Ağustos saat 20.33 civarında 357 West 35. Sokak'taki Midtown South Polis Merkezi'nde baygın ve tepkisiz bulunduğu, polislerin müdahale ederek ambulans çağırdığı belirtildi.

İlkyardım ekiplerinin Çetin'i kritik durumda New York'taki Bellevue Hastanesi'ne götürdüğü ve Çetin'in 31 Ağustos'ta hayatını kaybettiğinin duyurulduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bu olayı NYPD'nin Kuvvet Soruşturma Birimi'nin araştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, yaşamını yitiren kişinin Brooklyn ilçesinde ikamet eden 29 yaşındaki Musa Çetin olduğu doğrulanırken, neden gözaltına alındığı ve gözaltındayken nasıl baygın bulunduğuna dair detay verilmemesi dikkat çekti.

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye gelen arkadaşları, Çetin'in bilinci kapalıyken ayaklarının kelepçeli olmasına tepki gösterdi; polis daha sonra kelepçeleri çıkardı.

Çetin'in vefatının ardından hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumunun üyeleri yetkililerden olayın aydınlatılmasını talep etti. NYPD soruşturma sürecine ilişkin ek bilgi paylaşacağını belirtti.