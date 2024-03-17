O belediye çalışanı parası ödenmediği için kendini yakmaya çalıştı

Son dakika bir intihar vakası Aydın'dan duyuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 42 yaşındaki Fatih E. isimli birey belediyeye bağlı bir tesiste kendini yakma girişiminde bulundu.

İddialara göre Fatih E. fazla çalışmalarından biriken alacaklarının ödenmediği iddiasını ortaya atarak çıktığı çatıda kendini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Fatih E'yi ikna etmeye çalışırken ''Paramı almak için Bu yolu denemek zorunda kaldım, sadece hakkımı istiyorum'' şeklinde açıklama yaptı.

Polislerin yoğun çabası sonrasında elindeki yakıt dolu şişeyi ve çakmağı bırakan Fatih E. teslim oldu. Akabinde ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü