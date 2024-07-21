O ilde yaşayan vatandaşlara acil olarak duyuruldu! Sakın yapmayın: Valilik yasak getirdi

Yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisiyle birçok kişi serinlemek için gölet, akarsu ve barajlara yöneliyor. Ancak Şanlıurfa Valiliği, bu duruma son vererek suya girişleri yasakladı. Vali Hasan Şıldak'ın aldığı bu karar, şehirdeki boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla uygulamaya konuldu.





BOĞULMA TEHLİKESİ NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, boğulma risklerinin önüne geçmek için suya girişin yasaklandığı duyuruldu. İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince alınan bu tedbirlere uymayanlara taviz verilmeyeceği belirtildi. Valilik, sulama kanalları, barajlar, göller, göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri gibi alanlarda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası kesileceği ifade edildi. Vali Hasan Şıldak'ın imzasıyla yayımlanan Valilik Genel Emri, Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne iletildi. Bu kurumlar tarafından yapılacak denetimlerle yasağa uymayanların tespit edilerek cezalandırılacağı belirtildi.

Bu karar, sıcak yaz günlerinde serinlemek için suya girmek isteyen Şanlıurfalılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Serinleme arayışlarının tehlikeye dönüşmemesi için vatandaşların bu yasağa uymaları büyük önem taşıyor.